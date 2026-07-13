سعر البتكوين (BTCUSD) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 13-07-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي وفر قاعدة فنية قوية أكسبت السعر زخماً إيجابياً وساعدته على تحقيق مكاسب ملحوظة.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها دايفرجنس إيجابياً عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعزز من فرص استمرار التعافي، ومع استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، تبقى فرص مواصلة الارتفاع قائمة ما دام السعر يحافظ على استقراره أعلى متوسطه المتحرك ومستويات الدعم الحالية.