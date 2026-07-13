سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-07-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على خسائر مبكرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.