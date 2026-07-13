الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-07-2026

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  • سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-07-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-13 02:29 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على خسائر مبكرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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