سعر النفط الخام يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 13-07-2026

هبط سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور المقاومة الديناميكية ويحد من فرص استعادة الزخم الشرائي.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تداولات السعر بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، إلى جانب توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يزيد من احتمالات استمرار الضغوط البيعية ويقلص فرص تعافي السعر خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم ينجح في استعادة مستويات المقاومة الفنية المهمة.