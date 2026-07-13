سعر الذهب يفقد دعماً فنياً مهماً وسط هيمنة الاتجاه الهابط - توقعات اليوم – 13-07-2026

مدد سعر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (2223) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 130.80 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 130.80 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 140.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد