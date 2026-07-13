سعر اليورو مقابل الدولار يؤكد عودة الضغوط البيعية – توقعات اليوم – 10-07-2026

قفز سعر سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (2370) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة قوية لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 29.30 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 34.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد