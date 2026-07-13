سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 13-07-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في اختراق مستوى المقاومة المحوري 64,400$، الذي أثبت تماسكه ودفع السعر للتراجع، بالتزامن مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما زاد من الضغوط البيعية على المدى القريب.

ورغم هذا التراجع يستند السعر حالياً إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يدعم استئناف الصعود وإعادة اختبار مستوى المقاومة من جديد، في الوقت الذي يواصل فيه السعر الاستفادة من الدعم الديناميكي الناتج عن تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يبقي فرص التعافي واختراق تلك المقاومة قائمة، ما دام السعر يحافظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الحالية.