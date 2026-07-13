سعر الإيثيريوم (ETHUSD) لم يستطع الحفاظ على مكاسبه المبكرة – توقعات اليوم – 13-07-2026

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) قليلاً خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.5780، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكي تعزز من سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، في إشارة واضحة لدخول زخم إيجابي جديد حول الزوج.