سعر الفضة يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-07-2026

قفز سعر سهم أفالون فارما (4016) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 63.45 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 63.45 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 68.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد