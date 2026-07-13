الحقيل يرأس وفد المملكة بمنتدى الأمم المتحدة

وتأتي مشاركة المملكة في إطار حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، واستعراض ما حققته من منجزات في التنمية الحضرية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعكس التحول الذي تشهده المدن السعودية في تعزيز كفاءة البنية الحضرية، ورفع جودة الحياة، وتطوير البيئة العمرانية، وبناء مدن أكثر استدامة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي.
ويشارك الحقيل في الجلسة الرئيسة للمنتدى، حيث يلقي كلمة المملكة، مستعرضًا التجربة السعودية في التنمية الحضرية، ودور المدن في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين التخطيط الحضري، والاقتصاد، وجودة الحياة، بما يواكب المستهدفات العالمية للتنمية المستدامة.
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