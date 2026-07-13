ولي العهد يعزي هاتفيا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وعبَّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته لسموه في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -رحمه الله-، سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.
فيما أعرب سمو أمير دولة قطر، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.
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