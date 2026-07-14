مساعدات أوروبية لغزة بقيمة مليار دولار

أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة، الإثنين، مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة 883.6 مليون ​يورو (مليار دولار) لدعم جهود التعافي من الحرب في غزة.

ولا ‌يزال القطاع الساحلي الصغير يعاني آثار الدمار عقب اندلاع الحرب منذ أكثر من عامين ونصف العام إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023. ويسري ​وقف إطلاق نار هش منذ أكتوبر الماضي.

تقدر ⁠الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.

وأضافت المفوضية ​في بيان أن «مبادرة فريق غزة»، التي أطلقت خلال اجتماع للجهات المانحة في ​بروكسل، ستدعم مشاريع تشمل إعادة شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وإعادة بناء منظومة صحية.

وأدى القصف ​الجوي والبري الإسرائيلي ⁠الواسع في غزة إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم نحو مليوني نسمة يعيش ​معظمهم حاليا في خيام أو بنايات متضررة داخل ​شريط ساحلي ⁠تقلصت مساحته ويخضع لسيطرة حماس.