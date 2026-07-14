الضربة الحاسمة.. القوات اليمنية تقطع أذرع طهران في صنعاء

شهدت الساحة اليمنية تصعيداً عسكرياً وسياسياً خطيراً يضع البلاد أمام مرحلة جديدة من المواجهة. جاء ذلك عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي، تزامناً مع احتجاز الميليشيات الحوثية لطائرة إغاثية دولية، وصدور تحذيرات حكومية شديدة اللهجة تؤكد «نفاد الصبر» إزاء الخروقات المستمرة.

استهداف مدرج مطار صنعاء

في خطوة ميدانية بارزة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي. وجاء هذا التحرك بهدف منع هبوط طائرة إيرانية تابعة لشركة «ماهان إير»، والتي حاولت اختراق الأجواء اليمنية دون تنسيق أو الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الحكومة الشرعية.

وأكدت القيادة العسكرية اليمنية أن هذه العملية تأتي في إطار ممارسة الحق السيادي لحماية أمن البلاد واستقرارها، ومنع أي محاولات إيرانية لتقديم الدعم العسكري أو اللوجستي المباشر للحوثيين عبر هذا المنفذ الجوي الحيوي.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن المطار سيظل مغلقاً أمام أي رحلات مشبوهة تهدد الأمن القومي.

العليمي: لن نسمح بانتهاك الأجواء اليمنية

من جانبه، ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني لمناقشة التداعيات العسكرية والأمنية الأخيرة. وحمّل العليمي الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الحالي وما قد يترتب عليه من تداعيات كارثية على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وقال العليمي في بيان: «انطلاقاً من مسؤولياتي الدستورية بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد استكمال جميع التقديرات العسكرية والأمنية والسياسية، وجهت بإعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين وصون الممتلكات العامة، وعدم توسيع نطاق المواجهة لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه إيران بزج اليمن وشعبه في حروب تخدم مصالحها وتستخدم اليمن أرضاً وإنسانا كورقة في صراعها الإقليمي».

وأضاف: «كما أؤكد بوضوح أن الدولة لن تسمح مستقبلاً لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها كافة».

وزير الدفاع: لقد نفد الصبر

وفي سياق متصل، وجه وزير الدفاع اليمني رسالة صريحة وقوية إلى كل من النظام الإيراني والميليشيات الحوثية التابعة له، مؤكداً أن «الصبر قد نفد» أمام هذه الانتهاكات المستمرة والغطرسة الممنهجة.

وأضاف وزير الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية في أعلى درجات الجاهزية القتالية، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات لفرض واقع عسكري جديد أو تحويل المطارات اليمنية إلى قواعد عسكرية إيرانية.

وشدد على أن الرد سيكون حاسماً وقاسياً في الأيام المقبلة إذا استمر الحوثيون في غيهم.

الحوثي يحتجز طائرة الصليب الأحمر وطاقمها

ولم يقتصر التصعيد على الجانب العسكري؛ بل امتد ليمس العمل الإنساني الدولي بشكل مباشر. حيث كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن قيام الميليشيات الحوثية باحتجاز طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر مع كامل طاقمها في مطار صنعاء الدولي.

واعتبرت الحكومة اليمنية هذا التصرف «قرصنة جوية» سافرة وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي البعثات الإنسانية. وأكد الإرياني أن هذا الاحتجاز يثبت مجدداً للعالم أجمع أن هذه الجماعة لا تقيم وزناً للعمل الإغاثي، وتستخدم الملف الإنساني كورقة ضغط وابتزاز سياسي وعسكري، مما يهدد بوقف المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين المحتاجين.

آفاق الأزمة ومآلاتها

تضع هذه التطورات المتلاحقة الأزمة اليمنية أمام مفترق طرق خطير؛ فمن جهة، تظهر الضربة العسكرية لمطار صنعاء تحولاً نوعياً في إستراتيجية الحكومة الشرعية لردع التغلغل الإيراني، ومن جهة أخرى، يكشف احتجاز طائرة الصليب الأحمر ورسائل وزير الدفاع عن انسداد أفق الحلول السياسية وعودة خيار الحسم العسكري إلى الواجهة كبديل حتمي لفرض الاستقرار وحماية السيادة.

ملخص الأحداث باليمن

- قصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية.

- اجتماع دفاعي عاجل برئاسة رئيس مجلس القيادة.

- تحميل الحوثيين المسؤولية عن تداعيات التصعيد.

- تحذير لافت لإيران رسالة حازمة من وزير الدفاع.

- جاهزية عسكرية تامة لمنع تحويل المطارات لقواعد إيرانية.

- الحوثيون يقرصنون طائرة الصليب الأحمر.