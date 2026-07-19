البديوي يدين هجمات إيران على الكويت والبحرين والأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، عن إدانته بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بما في ذلك استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في دولة الكويت.

وقال البديوي، في بيان، إن "ما أقدمت عليه إيران يعد تصعيداً بالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية لما انطوى عليه من استهداف للبنى التحتية والمنشآت المدنية في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وإمعان في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

وأكد أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.