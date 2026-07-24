العاصمة تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جورجيا

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 10:51 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب انقطاع للتيار الكهربائي أجزاء واسعة من جورجيا اليوم الجمعة، بما في ذلك العاصمة تبليسي والمدن الكبرى كوتايسي وباتومي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.ولا يزال سبب الانقطاع غير واضح، إضافة إلى حجم الأضرار، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات بعد.وتعاني جورجيا من مشاكل في إمدادات الطاقة، إذ ضرب انقطاع واسع النطاق البلاد العام الماضي، في حين تعد معظم بنيتها التحتية قديمة.