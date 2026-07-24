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العاصمة تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جورجيا

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واس - تبليسي 0 تبليغ

  • العاصمة تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جورجيا 1/2
  • العاصمة تغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جورجيا 2/2

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 10:51 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب انقطاع للتيار الكهربائي أجزاء واسعة من جورجيا اليوم الجمعة، بما في ذلك العاصمة تبليسي والمدن الكبرى كوتايسي وباتومي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ولا يزال سبب الانقطاع غير واضح، إضافة إلى حجم الأضرار، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات بعد.
وتعاني جورجيا من مشاكل في إمدادات الطاقة، إذ ضرب انقطاع واسع النطاق البلاد العام الماضي، في حين تعد معظم بنيتها التحتية قديمة.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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