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ترامب يدرس توسيع الضربات في إيران

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أ ف ب- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام في السبت 25 يوليو 2026 11:54 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب عقد اجتماعًا صباحًا مع كبار مستشاريه لمناقشة شن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض إنه لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد.

ضربات أعنف

وأضاف ترامب عن القادة الإيرانيين: "نحن نتحدث معهم الآن، وأعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يومًا بعد آخر، ولعل السبب واضح"، في إشارة إلى الضربات اليومية التي تنفذها الولايات المتحدة على إيران منذ نحو أسبوعين.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن أمام إيران خيارين: إما التوصل إلى اتفاق، أو مواجهة مستوى "أعنف بكثير" من الضربات.
وتابع: "نحن جاهزون تمامًا ومستعدون للتحرك، لكننا نتحدث معهم، وسنرى ما الذي ستسفر عنه هذه المباحثات."
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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