الكاميرون تسجل 19 وفاة وأكثر من 500 إصابة بالكوليرا

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت السلطات الصحية في الكاميرون 19 وفاة و585 حالة إصابة بالكوليرا في منطقة أقصى شمال البلاد، وذلك منذ نهاية شهر يونيو الماضي.وأوضحت السلطات الصحية الكاميرونية أن 7 من أصل 37 منطقة صحية في الإقليم تأثرت بتفشٍ مؤكد للكوليرا، داعية إلى ضرورة إعادة توجيه الاستجابة لمواجهة حجم الوباء من خلال إشراك جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.ودعت السكان بالحفاظ على نظافة بيئتهم المعيشية والتخلص من المياه الراكدة واعتماد ممارسات النظافة لحماية عائلاتهم ومجتمعاتهم.