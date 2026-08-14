أميركا: العاصفة "لالا" تتشكل في المحيط الهادئ وتحذير من إعصار في هاواي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال خبراء الأرصاد الجوية إن العاصفة المدارية "لالا" تشكلت، أمس الخميس، في المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تصبح إعصارا، وهي تقترب من جزيرة هاواي الكبرى حيث يمكن أن تجلب أمطارا غزيرة وفيضانات مطلع الأسبوع.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة قد تجلب أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وقد تتسبب في ارتفاع الأمواج بشكل خطر إلى جزر هاواي، بدءا من مساء اليوم الجمعة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن هناك تحذيراً من حدوث إعصار لمقاطعة هاواي.

وأفاد المركز، الذي يتخذ من مدينة ميامي الأميركية مقرا له، بأن العاصفة المدارية "لالا" توجد على بُعد نحو 530 ميلاً (855 كيلومترا) إلى الشرق والجنوب الشرقي من هيلو في هاواي، وعلى بعد نحو 740 ميلا (1195 كيلومترا) إلى الشرق والجنوب الشرقي من هونولولو مصحوبة برياح قصوى تبلغ سرعتها 60 ميلا في الساعة (95 كيلومترا في الساعة). وهي تتحرك إلى الغرب والشمال الغربي.

ومن المتوقع أن تشتد قوة العاصفة" لا لا"، وقد تقترب من قوة إعصار مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى.

ويعني تحذير من إعصار أن ظروف الإعصار قد تحدث، وعادة ما يصدر قبل 36 ساعة من احتمال هبوب رياح بقوة العاصفة المدارية.