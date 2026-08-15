أمين عام حزب الله يهاجم مجددا "اتفاق الإطار" مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، 14 أغسطس 2026، رفضه "اتفاق الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أنه يمثل "إملاءات إسرائيلية"، ومشككًا في جدوى جولات التفاوض بين الجانبين.

وفي كلمة متلفزة ألقاها قاسم بمناسبة ذكرى "الانتصار" في حرب تموز/ يوليو 2006، التي خاضها الحزب ضد إسرائيل واستمرت 34 يومًا، قال قاسم إن "اتفاق الإطار ليس اتفاقًا ولا إطارًا، بل إملاءات إسرائيلية وقعت عليها السلطة".

وانتقد قاسم ما اعتبره إخضاع الجيش اللبناني للجنة تراقب عمله وتشرف عليه، متسائلًا: "كيف تقبلون بأن يتعرض الجيش للقصف والضغوطات الإسرائيلية، وأن تعرضوه للجنة تراقب عمله وتشرف عليه؟".

وكان يشير إلى "مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان"، التي أنشئت بموجب الملحق الأمني للاتفاق، والمخصصة للإشراف على آليات التنفيذ والتنسيق العسكري ومنع الاحتكاك.

المصدر : التلفزيون العربي