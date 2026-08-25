الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لمواجهة الحرب الاقتصادية الأميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، إن بلاده أعدت سيناريوهات لمواجهة آثار "الحرب الاقتصادية" الأميركية، وإنها مستعدة لمختلف "الأعمال العدائية".

وذكر محبي أن الولايات المتحدة تخوض "حربا اقتصادية" ضد إيران منذ 47 عاما، مضيفا: "الحرب الاقتصادية إحدى ممارسات العدو، ولدينا سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية لحربه".

وأفاد محبي بأن إيران تواصل علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى بسهولة، وأنها لا تشعر بأي قلق من الناحية الاقتصادية.

واعتبر أن الولايات المتحدة اتجهت إلى "الحرب الاقتصادية" بعد "فشلها في المجال العسكري".

المصدر : التلفزيون العربي