شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تصدم الوسط الفني وتتزوج للمرة الرابعة من مليونير عربي "رجّال ما في منه وبيحبها كتير"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هيفاء وهبي تصدم الوسط الفني وتتزوج للمرة الرابعة من مليونير عربي "رجّال ما في منه وبيحبها كتير"!

خطف رجل أعمال عربي، الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، وذلك في تجربتها الزواج للمرة الثالثة، حسبما أفاد حساب على موقع إنستجرام متخصص في أخبار المشاهير. وقال حساب “شربليتا” الذي ينشر ما يصفه بـ “فضائح المشاهير”، عبر انستجرام، إن: “هيفاء وهبي متزوجة من فترة.. وما أعلنت الخبر”. وأوضح الحساب أن : “زوجها رجال ما في منه.. وبيحبها كتير وبيقدر هيفاء لأبعد الحدود، والله يوفقها يارب ويهنيها ويبعد عنها ولاد الحرام”. وأضافت "شربليتا"، عن زوج هيفاء وهبي: ” اسمه (م ج ر) من بورسعيد وعنده معرض عربيات كبير في التجمع”.

ولم تؤكد هيفاء وهبي أو تنفي الخبر، الذي أصبح رائجًا بعد هذا الإعلان، مع فضول الجمهور الذي يتطلع لمعرفة هوية الزوج وتفاصيل أكثر حول هذا الزواج الغامض.

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يشار إلى أن هيفاء وهبي، خاضت ثلاث تجارب زواج في حياتها، كانت الأولى من ابن عمتها نصر فياض وأنجبت منها ابنتها الوحيدة زينب فياض، ثم ارتبطت برجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة وانفصلا بعد 3 سنوات دون أطفال، كما ادعى رجل الأعمال والممثل محمد وزيري، أنه الزوج الثالث لهيفاء، وأنهما تزوجا سراً، لكنها رفعت دعوى قضائية ضده واتهمته بالسرقة، وكسبت القضية.