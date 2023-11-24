وكالة أمريكية: حماس ستبقى بالسلطة في غزة بعد الحرب ومستقبل الهجوم الإسرائيلي أصبح غير واضح

المنامة - ياسر ابراهيم - يقول الخبراء إن اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس قد يتم تمديده إلى ما بعد الأيام العشرة المقترحة، مما قد ينهي العملية الإسرائيلية في غزة. ومع ذلك، يظل من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ الاتفاق، كليًا أو جزئيًا.



وبحسب تقرير لوكالة ميديا لاين«The Medialine» الامريكية، من غير الواضح ما إذا كان سيتم الالتزام بالاتفاق أم لا، لكن من المرجح أن يكون لوقف إطلاق النار المقترح تأثير على استمرار الحرب، بغض النظر عما إذا كان سيتم تنفيذه بالكامل.



وفي حين يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن أهدافهم -القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن - تكامليان، فإن تحقيقهما يتطلب تحقيق توازن صعب. إذ أن التفاوض مع حماس من أجل وقف إطلاق النار مقابل عودة الرهائن يبدو من الصعب أن ينسجم مع هدف الإطاحة بحماس، رغم أن إسرائيل تنفي ذلك.



وقال الدكتور إيال بينكو، كبير الباحثين في مركز بيغن-سادات للدراسات الاستراتيجية، "وهذا يعني أن إسرائيل غيرت هدفها من الإطاحة بحماس إلى توجيه ضربة حاسمة لها".



وقال بينكو، إن حماس ستبقى على الأرجح في السلطة بعد الحرب، على الرغم من وعد إسرائيل بعدم السماح للحركة بعد الآن بحكم قطاع غزة.



إن الصفقة حساسة، وقد يؤدي تنفيذها أو عدم تنفيذها إلى عدة سيناريوهات مختلفة. وإذا تم تنفيذ الاتفاق، فقد يعني ذلك نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة.



وقال بينكو: "قد يكون هناك قتال متقطع. لكن كلما امتدت فترة وقف إطلاق النار، سيؤدي ذلك في النهاية إلى نهاية الحرب".



وقال إلعاد موشي، محاضر جامعي وضابط اسرائيلي سابق: "المعضلة ليست ما إذا كان يجب مواصلة القتال أم لا، ولكن ما إذا كان الاستمرار بكامل قوته بعد الصفقة الأولى لن يعرض الرهائن المتبقين للخطر".



وأضاف أن "حماس ستستغل وقفة القتال لمواصلة عرض تبادل الأسرى بسعر أعلى. وهذا من شأنه أيضًا أن يرفع مستوى العائق بين الإسرائيليين فيما يتعلق بالثمن الذي يرغبون في دفعه مقابل عمليات إطلاق سراح أخرى".



في عام 2011، أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1000 سجين مقابل إطلاق سراح جلعاد شاليط، الجندي الذي تم احتجازه كرهينة في عام 2006. وقد أزعجت الصفقة إسرائيل وتركت في الوقت نفسه انطباعا لدى أعداء إسرائيل.



وقال إلعاد: "إن حماس تتفهم هذه الحساسية وستستخدمها لوضع إسرائيل في موقف صعب للغاية"



وإذا واصلت إسرائيل هجومها، فمن المقرر أن يكون الهدف التالي هو جنوب قطاع غزة، حيث من المعتقد أن قسماً كبيراً من البنية الأساسية العسكرية لحماس يتركز. ومن المفترض أن يكون قدر كبير من هذه البنية التحتية تحت الأرض، مما يجعل مهمة إسرائيل أكثر صعوبة.



وأضاف أن "السنوار يدرك أن إسرائيل مهتمة بالرهائن أكثر من استمرار القتال وسيستغل ذلك لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".



وفي حال فشل الاتفاق، وهو احتمال غير مرجح ولكنه لا يمكن تصوره، فمن المرجح أن يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه إلى جنوب غزة. ومن المتوقع أن تكون مثل هذه المعركة صعبة ودموية لكلا الجانبين.



إن السؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستنجح في إزاحة حماس عن السلطة لا يزال بلا إجابة. وبينما يبدو أن حماس قد فقدت قبضتها على شمال قطاع غزة، فإن قوة الحركة تتركز في الجزء الجنوبي من القطاع، والذي لا يزال بمنأى عن إسرائيل إلى حد كبير.



تحكم حماس قطاع غزة منذ عام 2007، ومن الصعب تصور المنطقة بدون وجود حماس هناك.