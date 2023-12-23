إب..مقتل مواطن وإصابة نجله برصاص مليشيا الحوثي في النادرة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن وأصيب نجله، برصاص مليشيا الحوثي، في محافظة إب (وسط اليمن) في ظل انتهاكات مستمرة بحق المواطنين في المحافظة الخاضعة للمليشيا.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنا يُدعى (محمود محمد علي الجعفري) قتل وأصيب نجله بجروح بليغة برصاص عناصر حملة حوثية اقتحمت قرية "نفيع" بعزلة الزمازمة بمديرية النادرة شرقي محافظة إب، أمس الأول.



وأشارت المصادر إلى أن المجني عليه تصدى لعناصر من مليشيا الحوثي اقتحمت قرية "نفيع" كانوا يسعون لاختطافه ضمن حملة مداهمات واختطافات عشوائية لأهالي القرية على خلفية حادثة جنائية، قبل أن تقوم عناصر المليشيا بقتله وإصابة نجله.



يُشار إلى أن مليشيا الحوثي كثفت خلال الآونة من حملاتها العسكرية على قرى المديرية ضمن انتهاكات حوثية واسعة تطال الأهالي في المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ تسع سنوات.

