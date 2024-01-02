المهرة.. سلطات قشن تعلن وفاة ثلاثة من موظفي شركة النفط في حريق نشب في محطة وقود بالمديرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية في مديرية قشن بمحافظة المهرة، (شرقي اليمن)، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة من موظفي فرع شركة النفط بالمديرية بينهم مديرها جراء الحريق الذي نشب في محطة الشركة مساء أمس.



وفي بيان النعي الذي نشره المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، قالت سلطات المديرية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت السلطة المحلية بمديرية قشن نبأ وفاة المغفورين لهم بإذن الله تعالى عرفات عبدالله سعيد بامعلم مدير فرع محطة شركة النفط بالمديرية و خليل علي طه راشد و سعيد عمر بن عروه موظفي المحطة، الذين وافاهم الأجل مساء يوم الاثنين 1 يناير في مديرية قشن إثر الحريق الهائل الذي نشب في فرع محطة شركة النفط اليمنية بالمديرية".



وأوضح البيان أن الحريق هز كافة أرجاء المدينة وخلف العديد من الشهداء والمصابين (دون تحديد عددهم).



وتقدمت السلطة المحلية بالمديرية لذوي المفقودين ولشركة النفط، بأصدق التعازي وعظيم المواساة، وأشادت بأدوارهم وعطائهم المستمر وكل ماقدموه للمديرية في مجال عملهم.



وكانت مصادر محلية، أفادت مساء أمس باندلاع حريق في أحد صهاريج النفط في محطة شركة النفط بمديرية قشن، وتوسع إلى كامل المحطة مسببا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

