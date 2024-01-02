شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى النخبة الدولي بمنطقة السويداء ماوية محافظة تعز وسط اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبد الغني اليوسفي افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة تعز محمد احمد الحاج" المستشفى الأول في التشخيص والجراحة بالمناظير "بمنطقة السويداء مديرية ماوية شرق المحافظة .والبالغ تكلفته الاستثمارية الأولية اكثر 500 مليون ريال.وفي تصريح لوسائل الإعلام أعرب الحاج عن سعادة و شكر قيادة المحافظة وتقديرها لرجال المال والاعمال والقطاع الخاص على إنشاء مثل هذه المشاريع الصحية الحديثة والمميزة التي تخدم شريحة كبيرة في المديرية والمحافظة والمحافظات المجاورة . ودعا الأمين العام رجال المال والقطاع الخاص للمنافسة في مثل هذه المشاريع الخدمية الحديثة ،والتي تعتبر تطوير في الخدمات الطبية والتي ستكون لها أثر إيجابي على المجتمع ... وفي حفل الافتتاح الذي حضره وكيلا المحافظة عبدالواسع الشمسي وطلال الصوفي، عبر وكيل المحافظة الشيخ عبدالله أمير عن تقديره للجهود الهادفة للاهتمام بصحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى. وأشار إلى أن افتتاح المستشفى في ظل العدوان والحصار وما يتعرض له اليمن من تحديات وتهديدات، هو مكسب لليمن بقيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وأشاد امير برجل الأعمال و المستثمر سعيد عامر وأولاده الذي قدم ولازال يقدم للوطن الكثير من المشاريع الخدمية على مستوي المديريات والمحافظات والوطن . في و قت حرج وحرب وحصار في الوقت الذي تخلى الكثير من رؤوس الأموال ورجال الأعمال والتجار عن واجبها الوطني وهربت إلى خارج اليمن .وقال إن الشيخ سعيد عامر فعلا عامرا بالخير والخدمات والإنسانية والتميز . وبارك الشيخ امير هذا الإنجاز وهذه القلعة الطبية الدولية الحديثة. من جهته مدير مكتب صحة ماوية الدكتور طه دبوان أكد على أن المستشفى سيقدم خدمات صحية نوعية للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية وتلبية احتياجات المرضى وتخفيف الأعباء على المواطنين بمديرية ماوية وما جاورها من خلال نخبة متميزة من الأطباء السوريين واليمنيين المتخصصين. وكان الدكتور مروان سعيد عامر قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بنائب المحافظ امين عام المجلس المحلي بالمحافظة العميد محمد احمد الحاج و وكلاء المحافظة ورئيس المجلس المحلي مدير عام مديرية ماوية ،واعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية وعلى رأسهم مدير امن المديرية، مدراء المكاتب التنفيذية و المشائخ ووجهاء و عدول وأمناء شرعيين و قيادة انصار الله بالمديرية وبكل الحاضرون جميعاً كلا باسمة وصفته مجددا الترحيب بكل الحاضرين وبمشاركتهم في افتتاحنا مستشفى النخبة الدولي( والمعد على اسس ومعايير علمية وفقاً المعايير وزارة الصحة العامة والسكان والذي يعد صرحاً طبياً متميزاً بخدماته النوعية وتخصصاته المختلفة، فقد تطلب منا هذا المشروع جهداً ووقتاً كبيراً حتى وصلنا لإنجاز هذا الصرح الطبي المنافس في خدماته وأقسامه على مستوى المدن اليمنية، وايمانا واسهاماً منا في تخفيف معاناة المواطنين والمرضى والمجتمع فقد وقال انشأنا هذا الصرح الطبي في هذه المنطقة لتلبية الاحتياجات الملحة لهذه المديرية وبقية المديريات المجاورة وكذلك المحافظات المجاورة ، مضيفاً أن المستشفى لهابرامج إضافية منها (برامج الشراكة المجتمعية و برنامج التدريب والتأهيل وبرنامج الامراض المزمنة وبرنامج الام والطفلة وغيره من البرامج ). وأضاف بأن مستشفى النخبة الدولي يضم كادر . الطبي سوري ويمني متخصصين في تخصصات مختلفة وكذلك عدد من الكادر الفني والاداري. من ذكورا وإناثاً ذات كفاءة وخبرة عالية، كما انه يتضمن : عدد من الاقسام منها ( قسم العيادات الاستشارية ، قسم الطوارئ العام والذي سيعمل خلال 24 ساعة، وقسم طوارئ توليدية و قسم المناظير التشخيصية والجراحية، وقسم بنك الدم، وقسم العناية المركزية والحالات الحرجة، وقسم الرقود وسيارة اسعاف متخصصة ، وكذلك عدد من العيادات الاستشارية.) منها( عيادة القلب والأوعية الدموية عيادة الباطنية - عيادة الاسنان - عيادة العظام - عيادة المسالك البولية - عيادة الجراحة العامة - عيادة النساء والولادة - عيادة الاطفال - وعيادة الأذن والأنف والحنجرة عيادة الجلد) ويتأتى هذا الانشاء نتيجة لتلمسنا حجم معاناة المرضى في تلقي خدمة طبية مناسبة في الوقت المناسب، فالكثير من المرضى تعرضوا لمضاعفات أو الوفاة بسبب بعد المسافة أو عدم تلقيهم الخدمة في الوقت المناسب كما هي الاحصائيات في المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الصحة . وقال اليوم نلتقي معاً في افتتاح هذا الصرح الطبي الشامخ الذي أتي في الوقت الذي غادر فيه معظم رؤوس الأموال للاستثمار خارج الوطن وكذلك غادرة معظم التخصصات الطبية والنادرة إلا أن وطنيتنا وإنسانيتنا وهويتنا الإيمانية واليمانية تأبي الا البقاء في أرض الوطن وخدمة الوطن والمواطن منذ أن بدأت الحرب والعدوان على بلدنا الحبيب وحتى يومنا هذا .وكذلك تأتي هذه الاحتفالية في الوقت ذاته الذي تقصف فيه المستشفيات على روس المرضي وتقصف والنساء والاطفال ودور العبادة والمدارس وكل مقومات الحياة في ارض العزة والكرامة في مدينة غزة أرض العزة من قبل الكيان الصهيوني المجرم في ضل صمت دولي وعالمي مخزي فضح كل من يتغنون بحقوق الانسان والإنسانية. كما نشكر مدير عام المديرية ومدير امن المديرية ومشائخ واعيان ووجهاء المديرية والمكتب التنفيذي لانصار الله ومدير مكتب الصحة بالمديرية واعضاء المجلس المحلي اللذين كان لهم الدعم والمساندة طيلة انشاء هذا المشروع. تخلل حفل الافتتاح الذي حضره مدير الوحدة الاجتماعية بتعز حامس الحباري ومدير مديرية ماوية عبدالسلام محمد هاشم والشيخ محمد عبدالله نايف، قصيدة للدكتور ماهر السوري ومسرحية لفرقة الحالمة بعنوان "مخرج على الطريق" للمبدع عمار السالمي ورفاقه. وعلي نفس الصعيد أوضح د. رضوان عامر.حول تكوينات المستشفى قائلا بأنها تتكون من عدد الاقسام وتفوق 13 قسم أؤثث بأحدث الاثاث الطبية الحديثة . وتتكون من ٩عيادات ..وقسم المختبرات والكشافة الرقمية. مضيفاً أن عدد غرف المستشفي أكثر من ٣٠غرفة ومنها اقسام الرقود بسعة أولية 30سرير منها 3خاص 6عناية 22غرفة عام ويشمل المستشفي خدمات طبية متكاملة ، يستقبل جميع الحالات ،وطوارئ الولادة والحوادث على مدار 24ساعة .وفي الموقف اعلنت ادارة المستشفى العديد من التخفيضات ومنها المعاينة لا مدة أسبوعين من تاريخ الإفتتاح وتخفيضات كافة الخدمات بنسبة30% وتم تحديد خط تلفون ساخن لقسم الطوارئ لاستقبال جميع الاستفسارات 771600041 730807002 104320330