صنعاء.. نادي القضاة يدين جريمة اختطاف مليشيا الحوثي للقاضي "عبدالوهاب قطران"

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان نادي قضاة اليمن، اليوم الثلاثاء، جريمة اقتحام مليشا الحوثي منزل القاضي "عبدالوهاب قطران" وخطفه من أمام عائلته وسط العاصمة صنعاء.

وقال النادي في بيان له على حسابه بالفيسبوك، "ندين جريمة اقتحام منزل القاضي عبدالوهاب محمد قطران في مدينة صنعاء وتفتيش محتوياته والعبث بها، وترويع أطفاله، وجريمة اختطافه من قبل مسلحين تابعين مليشيا الحوثي صبيحة اليوم الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤م".

وأكد النادي عبر بيانه الذي أصدره رئيس الدائرة التنظيمية القاضي أحمد الذبحاني، أن جريمة اقتحام منزل القاضي قطران وخطفه من أمام عائلته على يد عناصر الحوثي نتيجة لكتاباته ومواقفه المناصرة للحقوق والحريات وممارسته لحقه في حرية التعبير.

واعتبر النادي، الاقتحام والخطف جريمة منتهكة للحصانة القضائية التي يتمتع بها القضاة وهي سلوك بربري وغير قانوني، تشمل أيضا جريمة انتهاك حرمة المسكن والحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون، وتعد ضربا لكل القوانين والأنظمة والقيم والأعراف وجريمة جسيمة وبشعة.

وحمل النادي ما أسماها سلطة الأمر الواقع بصنعاء ما جرى ويجري بحق عضو الجمعية العمومية للنادي، وحذر من تعرض القاضي قطران لأي أذى جسدي أو معنى، وطالب بالإفراج غير المشروط عنه.

ودعا البيان جميع القضاة اليمنيين وكافة المنظمات الحقوقية لرفض هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها .

وأكد أنه أبلغ الاتحاد الدولي للقضاة وكافة الجهات الدولية ذات العلاقة بالجريمة البشعة المستمرة حتى اللحظة وفق البيان.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت منزل القاضي عبدالوهاب قطران في صنعاء صباح اليوم ونقلته إلى مكان مجهول على خلفية كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

