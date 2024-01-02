على رأسها الأسماك والعسل.. الأردن يعلن السماح باستيراد منتجات غذائية يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأردن، السماح باستيراد منتجات غذائية يمنية متنوعة من اليمن، وفق أمر صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.



وتشير وثيقة صادرة عن وزير الصناعة الأردني م. جمانة الكيلاني أواخر ديسمبر الماضي موجهة إلى غرفة التجارة والصناعة في عمّان، "بالسماح باستيراد منتجات غذائية يمنية متنوعة على أن يتم فحص كل شحنة على حده، من قبل الجهات المعنية، وتكثيف فحوصات العينات العشوائية".



وتشمل المنتجات اليمنية المسموح باستيرادها الأسماك والمتنجات البحرية، والحبوب والبقوليات، والعسل والمواد الغذائية المحلية، والبهارات والتوابل، بالإضافة إلى الأغذية المجففة.

واشترطت الوزارة على الجهات المعنية تكثيف الفحوصات للتأكد من مطابقة المواصفات وخلو بعض المستوردات كالأسماك من الأمراض.