شكرا لقرائتكم خبر عن طفل عمره 6 سنوات فقط يطلق النار على معلماته بالمدرسة .. سيصدمك السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طفل عمره 6 سنوات فقط يطلق النار على معلماته بالمدرسة .. سيصدمك السبب

أصدرت محكمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية قراراً بسجن امرأة لمدة عامين وذلك على خلفية إطلاق ابنها البالغ من العمر 6 سنوات الرصاص على إحدى معلماته بالمدرسة.

وفي تفاصيل الحادث الذي وقع في يناير الماضي، تسلل الطفل إلى غرفة والدته وحصل على مسدسها ودسه في حقيبته، ليذهب في اليوم التالي إلى المدرسة ويطلق الرصاص على معلمته، «أبي زويرنر»، التي نُقلت إلى المستشفى في حالة خطِرة، وخضعت إلى 5 عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ يدها اليسرى التي اخترقتها الرصاصة.وأنكرت الأم، ديجا تايلور، تركها للمسدس دون تأمينه، لكن التحقيقات أثبتت تقاعسها ما جعل ابنها يتمكن من ارتكاب جريمة إطلاق الرصاص على معلمته بالصف الأول، لتبدأ محاكمتها بتهمة الإهمال.

وحصلت ديجا تايلور على حُكم مُغلظ بالسجن لمدة عامين، وهي فترة أطول مما اتفق عليه محاميها مع مكتب المدعي العام في صفقة الإقرار بالذنب مقابل الحبس لمدة 6 أشهر.

وجاء حكم سجن المتهمة لمدة عامين بعد شهر من معاقبتها في قضية أخرى بالحبس لمدة 21 شهراً لتعاطي المخدرات أثناء حمل السلاح.