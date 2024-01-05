برلماني يمني: أي استهداف لليمن من قبل أمريكا وبريطانيا هو حماية للكيان الصهيوني

المنامة - ياسر ابراهيم - قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبد العزيز جباري أن "أي استهداف لليمن من قبل أمريكا وبريطانيا، الهدف منه حماية الكيان الصهيوني وليس حماية الملاحة الدولية كما يدعون".



وأضاف في تغريده على حسابة فب منصة إكس "من حق العرب والمسلمين بل من واجبهم مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم".



ولفت جُباري "نحن في اليمن مهما كان الخلاف والصراع فيما بيننا الا اننا لا نقبل مطلقاً بمثل هذه الاعتداءات".



وأمس الخميس، قالت البحرية الأميركية إن زورقا مسيّرا للحوثيين محملا بالمواد الناسفة انفجر في البحر الأحمر، لكنه لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات.



ووقع غداة إصدار 12 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان بيانا مشتركا يحذّر الحوثيين من "عواقب" لم يذكرها إذا لم يوقفوا هجماتهم، وهو ما وصفه مسؤول أميركي بأنه تحذير أخير.



ويطلق الحوثيون موجة تلو الأخرى من الطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التجارية الإسرائيلية أو المتوجهة لإسرائيل، منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن الدولي، ودفع بعض الشركات إلى تعليق عمليات العبور من البحر الأحمر، واستبدالها برحلة أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا.



وأدت هجمات الحوثيين المتكررة إلى زيادة الضغط على الرئيس جو بايدن للرد عسكريا، وهو أمر تتردد إدارته في الإقدام عليه؛ خوفا من تصاعد التوتر الإقليمي المتفاقم بالفعل.



وأطلقت الولايات المتحدة ودول أخرى الشهر الماضي عملية "حارس الازدهار" لحماية السفن التي يستهدفها الحوثيون، وقال كوبر إن 22 دولة تشارك في هذه العملية.



المصدر: يمن شباب نت + وكالات