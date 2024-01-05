عدن - ياسمين التهامي - شاهد: فتاة سعودية تكشف كيف تسببت العدسات اللاصقة في فقدان إحدى عينيها

الجمعة 5 يناير 2024 الساعة 10:30

وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، يظهر فيه فتاة تكشف عن كيف تسببت العدسات اللاصقة في فقدان إحدى عينيها.

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وقالت الفتاة إنها قامت بوضع عدسات لاصقة مخصصة للزينة، وعن طريق الخطأ، نامت بها، وشرحت: "نمت فيها بالغلط تقريبًا من يومين أو يوم ونص، ولما صحيت شعرت بألم شديد في العين".

وأضافت: "شعرت أن عيني تحرقني وبعدين ذهبت للمستشفى قالوا أن يوجد بها تقرح وخضعت لعملية جراحية للتخلص من العدسة".

وتابعت أن العين السليمة أصبح الضغط عليها، مما أثر على الجفن في العين المصابة، وكانت النتيجة أنها فقدت النظر.