شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بجامعة العلوم والتكنولوجيا يتفقد سير العمل الإداري والعملية التعليمية بفرع المهرة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الغيضة/لميس الأصبحي

تفقد اليوم الخميس الموافق 4/يناير/2024م عميد كلية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة العلوم والتكنولوجيا د.نبيل منصر، سير العمل الإداري و العملية التعليمية بفرع الجامعة بمحافظة المهرة ،يرافقه نائبه د. جلال سيف ومدير جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع حضرموت د. علوي سقاف العيدروس والاستاذ سعيد باحفي المدير المالي والإداري لفرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضرموت ، وكان في استقبال الفريق الزائر الاستاذ عمار يوسف صالح منسق مركز المهرة التعليمي لجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع المهرة، و الدكتور عبدالله بازغيفان عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي والاستاذ عمرو موسى مدير مركز الاستشارات و التنمية و الفريق الاداري.

وخلال الزيارة اطلع الفريق الزائر على سير العملية التعليمية بفرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة وأثنى الوفد على دور الإدارة و ما تتميز به من مرافق علمية، وقاعات دراسية متميزة في مختلف التخصصات والمجالات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات وتجهيزات في الجامعة و المعهد.

وفي اللقاء الذي عقد بمكتب عمار الجبل منسق مركز المهرة التعليمي مع الوفد الزائر ومعهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي

تحدث الاستاذ عمار يوسف صالح الجبل عن سير العملية التعلمية والجهود التي تبذلها ادارة فرع الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية وتذليل كافة الصعاب أمام الطلاب لتحقيق الفائدة المرجوة كما تم مناقشة معوقات التطوير وسبل حلها وفق الوسائل المتاحة.

و قال عمار الجبل نسعى إلى مواكبة عجلة التطور و تعزيز قدرة العطاء كلا حسب موقعه و مسؤوليته في العمل و في حالة وجود اي خلل فلابد من معرفة الثغرات و محاولة اصلاحها بالطرق العلمية البحثية و اللجوء إلى المصادر و طرائق التدريس و تحقيق النجاح من خلال التفاعل الحقيقي مع الطالب و توظيف عقله للتألق في مجال تخصصه.

و قال عمار الجبل نهدف من وحدة التعليم الإلكتروني إلى توفير التعليم الإلكتروني باستخدام الأنظمة والوسائل التكنولوجية، وذلك ضمن الإمكانيات واحتياجات الجامعة بما يتناسب مع الوضع لتخريج طلاب مميزون ومؤهلين لسوق العمل محلياً ، وإقليمياً ، ودولياً.