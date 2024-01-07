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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعوديه تمنع إصدار تأشيرة الزيارة إلا بعد تحقق هذا الشرط

وضعت المملكة العربية السعودية، الكثير من الخيارات للراغبين بزيارتها، واطلقت العديد من التأشيرات التي يمكن لأي شخص من أي دولة في العالم الحصول عليها بطريقة سهلة ووفق شروط ميسرة، وابرز تلك التأشيرات، تأشيرة الزيارة، وأيضاً التأشيرة السياحية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على شروط تأشيرة الزيارة وطريقة الحصول عليها، كما سنستعرض معكم تفاصيل عن بقية التأشيرات المتاحة لدخول المملكة العربية السعودية.

مدة صلاحية فيزا السياحية بالسعودية

الفيزا السياحية السعودية تأتي بنكهتين: الدخول المتعدد لعام كامل يتيح الإقامة لـ90 يومًا، والدخول لمرة واحدة صالحة لثلاثة أشهر تسمح بالبقاء لـ30 يومًا. الاختيار يعود للمسافر وغرض زيارته، بكل مرونة وسهولة.فئات تأشيرات السعودية

المملكة تقدم مظلة واسعة من الفيزا تناسب مختلف الأغراض؛ من السياحة والأعمال إلى العمل والدراسة. لكل مسافر باب يدخل منه، يجد خلفه ما يلبي احتياجاته ويحقق أهدافه، سواء كانت زيارة عائلية أو رحلة استكشافية أو مهمة عمل.

اسم الفيزا وصف الفيزا

فيزا السياحة للأغراض السياحية فقط.

فيزا زيارة للأعمال لمختلف أغراض الأعمال التجارية مثل الاجتماعات والتدريب والصفقات التجارية.

فيزا العمل للأشخاص الذين يرغبون في العمل في السعودية ولديهم عرض عمل من أحد أصحاب العمل في المملكة.فيزا الإقامة للأفراد الراغبين في الحصول على تصاريح الإقامة الطويلة والاستثمار في الأعمال التجارية في المملكة.

فيزا الإقامة المميزة لمن يرغب في الحصول على إقامة مميزة في السعودية بشكل دائم أو تجدد سنويًا.

فيزا زيارة الأسرة للأجانب الذين يرغبون في زيارة أحد أفراد الأسرة في المملكة.

فيزا المرافق للمتقدمين الذين يرغبون في مرافقة شخص ما إلى المملكة.

فيزا الزيارة الشخصية للأفراد الذين ليس لديهم علاقات تجارية أو أسرية في السعودية.

فيزا الحج والعمرة تصدر للحجاج والمعتمرين المسلمين من جميع أنحاء العالم.

فيزا الطلاب للراغبين في الدراسة في السعودية ومقبولين في معهد أو جامعة معتمدةالفيزا الحكومية تصدر للأفراد المدعوين من جانب الإدارات والمؤسسات الحكومية السعودية.

الفيزا الدبلوماسية والرسمية تصدر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

فيزا للمنظمات والبعثات الدبلوماسية مخصصة للمنظمات والبعثات الدبلوماسية.

فيزا حديثي الولادة للأطفال حديثي الولادة من الأجانب المقيمين في المملكة.

تمديد فيزا الخروج والعودة لتمديد فيزا الخروج والعودة.المستندات الأساسية لتقديم الطلب

جواز السفر: جواز السفر ليس مجرد وثيقة رسمية، بل هو رمز لحرية الحركة والاستكشاف. تأكد من صلاحيته لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر المخطط له.

صورة شخصية: الصورة الشخصية ليست مجرد متطلب روتيني، بل هي جزء من هويتك الشخصية أمام السلطات. احرص على أن تكون واضحة وملتقطة على خلفية بيضاء.

وثائق القرابة: إذا كنت تخطط لزيارة الأقارب، فإن إثبات العلاقة الأسرية أمر ضروري. هذه الوثائق تبرهن على الغرض من زيارتك.

بيان الراتب: دليل قدرتك المالية بيان الراتب يؤكد على استقرارك المالي وقدرتك على تغطية تكاليف الرحلة، وهو أمر مهم للغاية للسلطات السعودية.

شهادات التعليم والميلاد: هذه الوثائق ضرورية للذين يرغبون في الدراسة أو البحث في السعودية.تخطي طوابير الانتظار في السفارات واستمتع بتجربة التقديم الإلكتروني السلس. زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية هي بدايتك. سيوجهك الموقع خطوة بخطوة لإكمال الطلب الرسوم تختلف حسب مدة الإقامة:

لزيارة تصل إلى 14 يومًا إلى 3 أشهر: 300 ريال.

لإقامة تمتد حتى 6 أشهر: 3000 ريال.