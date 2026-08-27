«الصحة العالمية» تعلن انتهاء إيبولا في أوغندا واستمراره بالكونغو الديمقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا لكن مسؤولة في المنظمة قالت في مؤتمر صحفي اليوم إنه لم تتم السيطرة ​عليه بعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. كانت أوغندا أعلنت خلوها من المرض في 28 يوليو الماضي. وتسبب إيبولا في 20 حالة إصابة وحالتي وفاة هناك.

وراقبت المنظمة الوضع حتى ⁠هذا الأسبوع للتأكد ​من عدم ⁠وجود أي سلاسل انتقال للفيروس لم يتم ⁠رصدها. لكن الدكتورة ماري روزلين بيليزير المسؤولة ⁠في المنظمة عن الاستعداد للطوارئ في المنطقة الأفريقية قالت في اجتماع إقليمي ⁠إن الحالات ​في جمهورية الكونغو ⁠الديمقراطية استمرت في الارتفاع رغم إحراز بعض التقدم. وقالت حكومة الكونغو ‌إن عدد الوفيات تجاوز 2700 ​وزاد عدد الإصابات إلى أكثر من 5600 حالة ​حتى أمس الثلاثاء.

وأضافت بيليزير «لا يزال ⁠انتقال العدوى نشطاً جداً... أبطأنا وتيرة الانتشار، لكننا لم ننجح ​بعد في كسر هذا المنحنى».