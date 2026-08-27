«الصحة العالمية» تعلن انتهاء إيبولا في أوغندا واستمراره بالكونغو الديمقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا لكن مسؤولة في المنظمة قالت في مؤتمر صحفي اليوم إنه لم تتم السيطرة عليه بعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. كانت أوغندا أعلنت خلوها من المرض في 28 يوليو الماضي. وتسبب إيبولا في 20 حالة إصابة وحالتي وفاة هناك.
وراقبت المنظمة الوضع حتى هذا الأسبوع للتأكد من عدم وجود أي سلاسل انتقال للفيروس لم يتم رصدها. لكن الدكتورة ماري روزلين بيليزير المسؤولة في المنظمة عن الاستعداد للطوارئ في المنطقة الأفريقية قالت في اجتماع إقليمي إن الحالات في جمهورية الكونغو الديمقراطية استمرت في الارتفاع رغم إحراز بعض التقدم. وقالت حكومة الكونغو إن عدد الوفيات تجاوز 2700 وزاد عدد الإصابات إلى أكثر من 5600 حالة حتى أمس الثلاثاء.
وأضافت بيليزير «لا يزال انتقال العدوى نشطاً جداً... أبطأنا وتيرة الانتشار، لكننا لم ننجح بعد في كسر هذا المنحنى».