القسام تعلن قتل جندي صهيوني والاحتلال يعترف بإصابة 19 خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الاثنين، قتل جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



جاء ذلك في بيان مقتضب لكتائب القسام قالت فيه: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني وقتله ببندقية الغول القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".



أظهرت أحدث معطيات جيش الاحتلال المنشورة، الاثنين، إصابة 19 جنديا وضابطا بالمعارك في قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه، وصل عدد الجنود والضباط الجرحى بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "1042 ارتفاعا من 1023" تم الإعلان عنهم أمس.



كما أعلن أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، مقتل 510 من ضباطه وجنوده، بينهم 176 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر: الأناضول