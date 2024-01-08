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عدن - ياسمين التهامي - بدون سمن ولا زبدة اعملي بسكويت التمر بيذوب في الفم

بسكويت التمر من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل عليها الكثير من الناس ويمكن تحضيره بعدة طرق مختلفة ومنها ما يستخدم السمن أو الزبدة في تحضيره ومنها ما يستخدم زيت الزيتون أو زيت الذرة، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل بسكويت التمر بدون سمن ولا زبدة وهي طريقة سهلة وسريعة واقتصادية ونتائجها مضمونة.طريقة عمل بسكويت التمر

المقادير

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب من التمر المفروم.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة من الملح.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.طريقة التحضير

أولا قومي بإحضار وعاء مناسب للخلط واخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج باودر والملح والفانيليا والقرفة.

ثم احضري وعاء آخر واخفقي البيض مع الزيت حتى يصبح الخليط رغوي.

بعد ذلك ضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق واخلطي حتى تتجانس المكونات.

ثم ضيفي التمر المفروم إلى الخليط واخلطي حتى يصبح العجين متماسك.

بعد ذلك شكلي العجين على شكل كرات صغيرة، ثم ضعيها في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.ثم ادخلي الصينية في فرن محمى على درجة حرارة متوسطة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج البسكويت.

بعد ذلك اخرجي البسكويت من الفرن واتركيه حتى يبرد تماما قبل تقديمه.

طريقة عمل بسكويت التمر بدون بيض

المقادير

كوب ونصف دقيق.كوب ونصف دقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة قليلة من الملح.

كوب تمر منزوع النوى ومطحون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء مناسب للخلط واخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج باودر والملح.

نصائح لعمل بسكويت التمر

يمكن إضافة السمسم أو اللوز أو الفستق الحلبي إلى العجين قبل تشكيله، كما يمكن رش البسكويت بالسكر البودرة أو القرفة المطحونة قبل تقديمه، ويمكن تعديل كمية السكر حسب الرغبة، كما يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الحليب البودرة إلى العجين لتحسين قوامه.كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من جوزة الطيب أو الهيل إلى العجين لإضافة نكهة مميزة، ويمكن أيضا تحضير هذه الوصفة في الخلاط وذلك عن طريق خلط الزيت والسكر والفانيليا حتى تتجانس المكونات.