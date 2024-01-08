"أوقفوا الإبادة لا تتركونا هنا".. سرايا القدس تنشر رسالة من محتجز إسرائيلي إلى حكومة الاحتلال

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2024، مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي لديها في قطاع غزة، تقول إن اسمه إلعاد كتسير، وهو يرسل نداء استغاثة إلى حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراحه.



في كلمة له باللغة العبرية، يقول الأسير إنه "ما زال على قيد الحياة بمعجزة" بعد أن كاد أن يفقد حياته بسبب القصف الهمجي الإسرائيلي على القطاع".



ولفت إلى أنه شاهد قريبه وهو يموت بجانبه، بعد أن تعرض مكان احتجازه لإحدى غارات جيش الاحتلال.



وفي رسالة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومجلس حرب الاحتلال قال الأسير إلعاد: "تركتموني في الأسر، وتركتموني أواجه الموت المرة الأولى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والآن تريدونني أن تتركوني للمرة الثانية هنا في الأسر لثلاثة شهور في غزة".



وأضاف: "لا تقولوا لعائلتي إنكم فعلتم كل شيء من أجل استعادتي، هذا غير صحيح". كما وجَّه رسالة إلى عائلته وهو يقاوم دموعه قال فيها: "أنا أشتاق إليكم، وأريد العودة إليكم".



ثم عاد ليطالب حكومة نتنياهو بإطلاق سراح جميع المحتجزين "أوقفوا حرب الإبادة هذه، لا تتركونا هنا، لا تنسونا. أوقفوا الحرب وأعيدوا الأسرى إلى أهلهم بسلام".



يشار إلى أن إسرائيل تقدر وجود حوالي "137 محتجزا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

