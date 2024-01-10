اليمن.. وفاة وإصابة 64 شخصا بحوادث سير خلال أسبوع في المناطق المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 54 آخرون بإصابات متفاوتة بحوادث سير في المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية، خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.



وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، في بيان أن الأسبوع الأول من يناير الجاري شهد 79 حادثة سير بعموم طرقات المحافظات المحررة، موزعة بين 51 حادثة صدام بين مركبات و19 حادثة دهس مشاة، و9 حوادث انقلاب مركبات.



وأوضح أن الحوادث تسببت بوفاة عشرة أشخاص وإصابة 54 آخرين، وخسائر مادية وصلت إلى نحو 8,8 مليون ريال.



وأرجعت الوزارة أسباب الحوادث إلى تجاوز السرعة، والتجاوزات الخاطئة والخطرة، وتجاوز قواعد وآداب المرور، والانشغال بغير الطريق، وإهمال السائقين والمشاة، بالإضافة إلى الأعطاب والأعطال الفنية والتقنية وعامل إهمال الصيانة.

