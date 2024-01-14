شكرا لبحثكم عن خبر قيادات كاك بنك تعزي بوفاة رجل المال والأعمال عبدالعزيز عبده سعيد اليوسفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعثت قيادة بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك، ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الاستاذ/ حاشد الهمداني، ونوابه وكافة منتسبي البنك في الإدارة العامة بعدن وفروعه، باحر التعازي وعظيم المواساة إلى أولاد وعائلة وأقارب وأصدقاء الفقيد رجل المال والأعمال، عبدالعزيز عبده سعيد اليوسفي، رئيس مؤسسة اليوسفي للتجارة والتبريد، بعد أن وافاه الأجل، يوم أمس، في أحد المستشفيات التايلندية، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وريادة الأعمال ، طيلة حياته المليئة بالنجاحات والانجازات المعتبرة.

وعبر الرئيس التنفيذي لكاك بنك، بهذا المصاب الأليم الذي غيب أحد رجال المال والأعمال الناجحين والتي ماتزال في عز عطاءاتها المختلفة، عن عميق حزنه وصادق مواساته، إلى أقارب الفقيد الراحل، واولاده، جلال وشوقي وحلمي، والى اخوانه وكل أصدقاء ومحبي الشخصية الراحلة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلحقه بالصديقين ويلهم اهله وذويه وأقربائه جميل الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.