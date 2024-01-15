إصابة سفينة حاويات أميركية بصاروخ قرب عدن.. بريطانيا: قواتنا متيقظة وجاهزة لردع الحوثيين مجددا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، الاثنين، إصابة سفينة بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية، فيما أكدت القيادة الوسطى الأميركية أن السفينة المستهدفة أميركية وترفع علم مارشال.



وقال بيان نشرته الهيئة البريطانية عبر منصة إكس: "تلقينا تقريرا عن حادثة، وقعت على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق ‎عدن باليمن"، موضحة أن "الجانب الأيسر من السفينة أصيب بصاروخ قرب عدن"، دون تفاصيل أخرى.



وأشار البيان إلى أن السلطات البريطانية "تحقق للكشف عن ملابسات الحادثة". واختتمت: "ننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".



وكما هو موضح على موقعها على الإنترنت، فإن "UKMTO" هي قدرة تابعة للبحرية الملكية تهدف إلى توفير قناة معلومات بين الجيش والتجارة البحرية الدولية الأوسع.



بدورها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا وأصابوا سفينة حاويات أمريكية ترفع علم جزر مارشال، مضيفة: "رصدنا صاروخا باليستيا أطلق باتجاه الممرات الملاحية التجارية في جنوب البحر الأحمر".

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وسنفعل كل ما يلزم للحد منها، مبينا: "ضربتنا العسكرية للحوثيين محدودة ومتناسبة وجاءت ردا على تهديد مباشر لسفننا".



وأضاف، أن "هجمات الحوثيين على الشحن الدولي عرضت أرواح أبرياء للخطر وسببت ضررا اقتصاديا كبيرا، و قواتنا متيقظة وجاهزة لردع الحوثيين مجددا".



ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافتة منذ استهداف الحوثيين، مساء 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار ما تسميه المليشيا التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.



والجمعة، أعلن البيت الأبيض، في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".



المصدر: يمن شباب نت + الأناضول