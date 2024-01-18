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عدن - ياسمين التهامي - رجل يرتكب هذه الجريمة الفضيعة في المشاعر المقدسة امام الجميع وبلا خجل.جعل قوات الامان تستنفر لساعا

ألقت شرطة المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية؛ لتحرشهم بآخر.

تحرش في مدينة رسول الله

وفي بيان مقتضب لها؛ ذكرت شرطة المدينة المنورة، أن المقيمين ظهروا في محتوى مرئي متداول، يتحرشون بشخص، في محل تجاري.

وأكدت شرطة المدينة المنورة، أنه جرى إيقاف الـ4 مقيمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.وكانت وزارة الداخلية السعودية، ضبطت 17376 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة، خلال أسبوع.وإحالتهم للنيابة العامة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، ضبطت 17376 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة، خلال أسبوع.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود الي داخل المملكة بطريقة غير نظامية 722.فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إل خارج المملكة بطريقة غير نظامية 74.

ورحَّّلت وزارة الداخلية السعودية، 8292 مخالفًا إلى خارج المملكة.

وحذرت الداخلية السعودية كل من يسهل دخول المخالفين الي المملكة بالسجن 15 عاما.