أسرة ناشطة: مليشيا الحوثي أبلغتنا أنها ستعدم "فاطمة العرولي" أواخر فبراير المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت أسرة الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي، الخميس، عن أن مليشيا الحوثي أبلغتهم بعزمها إعدام ابنتهم في فبراير المقبل بعد سنة ونصف من خطفها.



وقال طارق العرولي شقيق المختطفة -في منشور له على فيسبوك- إنه تلقى اتصالا من المليشيا الحوثي تخبره بأن موعد إعدام فاطمة صالح العرولي سينفذ أواخر فبراير المقبل وتحديدا في 21 فبراير بميدان التحرير في صنعاء.



وخطفت مليشيا الحوثي الناشطة فاطمة العرولي في أغسطس 2022 بتهمة السفر بلا محرم، ثم لفقت لها تهما بأنها تعمل مع مخابرات أجنبية والتواصل مع الإمارات، وحكمت عليها قبل أشهر بالإعدام.



ويشكل قرار تنفيذ الإعدام بحق العرولي بعد أقل من ثلاثة أشهر على إعدام مليشيا الحوثي هشام الحكيمي موظف الأمن والسلامة في منظمة أنقذوا الأطفال وقتل وتعذيب ما لا يقل عن خمسة مختطفين منذ أكتوبر الماضي.

