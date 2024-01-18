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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً: السعودية تسمح لجميع القادمين من هذه الدول دخول المملكة لأداء العُمرة بدون تأشيرة مسبقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم عن فتح أبواب العمرة أمام الأفراد الحاصلين على إقامة دائمة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.السعودية تسمح للقادمين من كل هذه الدول دخول المملكة لاداء العُمرة بدون تأشيرة مسبقة

أشارت الوزارة في إعلانها عبر منصة تويتر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تسهيل إجراءات وصول المعتمرين، بهدف تقديم خدمات عالية الجودة وتحسين تجربة المعتمرين من النواحي الثقافية والدينية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام المملكة بتسهيل أداء مناسك العمرة للمسلمين حول العالم، حيث يمكن الآن للمقيمين في الدول المذكورة الحصول على تأشيرة عند الوصول، سواء لأداء العمرة أو لأغراض السياحة، مع إمكانية شمول أقارب حاملي التأشيرة من الدرجة الأولى.

من جهة أخرى، يُمكن الآن أداء مناسك العمرة عبر تأشيرة الترانزيت عند السفر باستخدام إحدى شركات الطيران السعودية، مما يسهل على المعتمرين ترتيب رحلاتهم بشكل أكثر يسرًا وسهولة.