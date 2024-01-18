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عدن - ياسمين التهامي - عاجل التعليم السعودية تزف بشرى سارة لجميع الطلاب في المملكة .. قرار يصدر لأول مرة في المملكة

مع زيادة التطورات في المملكة في جميع الخدمات التي تخدم رؤية 2030م، زادت تساؤلات المواطنين وخاصًة الطلاب عن إمكانية إتاحة برنامج أو خدمة تسمح لهم بدراسة سنتين أو تخصصين بوقت واحد، وخصوصًا أن المملكة تعتمد على نظام الثلاث فصول بالعام الدراسي في دراستها، ومؤخرًا تم التركيز على هذه الخاصية ومحاولة إتاحتها للطلاب القادرين على المتابعة بمنهجين بوقت واحد، وأنه سوف يتم ذلك إضافة إلى إتاحة التسهيلات لتوفير جهد الطالب.

تفعيل فرصة دراسة تخصصين بوقت واحد بالسعودية

دراسة تخصصين بوقت واحدأعلن وكيل جامعة القصيم الدكتور فهد الأحمد عن إتاحة الفرصة للطالب الجامعي لعام2024م و1445هـ، بأن يدرس تخصصين بوقت واحد خلال العام الدراسي الواحد.

وأوضح أنه من خلال رؤية 2030 قد تم وضع هذه الخطة في الحسبان وذلك بهدف زيادة المرونة في النظام التعليمي وتوسيع الخيارات أمام الطالب الشغوف.وأشار الدكتور فهد إلى أنه يسعى القائمون على تفعيل هذه الفرصة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة للطالب الذي يرغب بجمع تخصصين بوقت واحد، وذلك مع مراعاة الجودة في الخدمة المقدمة.

هذا وقد شجع الأحمد طلابه على الاستفادة بمثل هذه الفرص لاختيار التخصصات المناسبة لشغفهم واهتماماتهم.

وخلال لقائه أعطى مثالًا أنه بإمكان طالب كلية الهندسة دراسة بعض الحصص في تخصص الإدارة بجانب تخصصه الأساسي.

ومن ضمن مبادرات المملكة إعلان بعض الجامعات بالسعودية تعاونها مع مجلس شئون الجامعات، وذلك لتنفيذ خطة الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا، لتنمية القدرات البشرية في بعض التخصصات، وهدفها هو تحسين بيئة العمل وتخريج الطالب الجامعي بشكل جاهز ومؤهل لسوق العمل.أنواع التخصصات في الخطة المقترحة

قام القائمون على فرصة إتاحة الدراسة بتخصصين مختلفين للطالب الجامعي بتقسيم التخصصات إلى:

تخصص بيني: و هو برنامج أكاديمي يمكنه الدمج بين تخصصين رئيسيين مختلفين أو أكثر، ولكنه ينتهي بمؤهل واحد.

تخصص مزدوج: برنامج أكاديمي يمكن الطالب من حصوله على تخصص رئيسي آخر، إضافة إلى تخصصه الأساسي.

تخصص فرعي: وبه يتاح للطالب الحصول على تخصص فرعي وبسيط بجانب تخصصه الأساسي.

أولى الجامعات المنفذة للخطة الأكاديمية

سيتم تنفيذ هذه الخطة بعدة جامعات بالمملكة العربية السعودية، وسيتم متابعتها بدقة للحصول على النتائج المرجوة، وهذه الجامعات هي:جامعة القصيم.

جامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الملك فيصل.

جامعة الأميرة نورة.

الجامعة السعودية الإلكترونية.

موعد التسجيل في البرنامج

تبدأ فترة التسجيل في يوم الأحد 14 يناير 2024م، وحتى يوم الخميس 18 يناير 2024م، على أن يسجل المشاركين في التخصصات الآتية:

كلية العلوم الطبية (مكافحة العدوى).

كلية الهندسة (الإدارة الهندسية).

كلية الاقتصاد والإدارة (المالية و المحاسبة).

كلية العلوم (تحليل البيانات).

هل ينفع ادرس تخصصين في نفس الوقت؟إذا كنت من الشغوفين للدراسة والراغبين بجمع تخصصين بوقت واحد سواء في نفس المجال أو في مجالين مختلفين، فينبغي أن تتقدم للحصول على برنامج التخصص أو الدرجة المزدوج، والتقديم للجامعتين وتنفيذ الشروط المطلوبة.

ما هو برنامج التخصص المزدوج؟

في حال كان الطالب مسجلًا بدرجة البكالوريوس في جامعة ما، وجمع بين الشروط المطلوبة بإمكانه الدراسة لمجال آخر بنفس الجامعة وفي نفس الفصل الدراسي والتخرج بشهادتين مختلفتين.

هل يمكن اختصار سنوات دراسة الجامعة؟

نعم بإمكان المتقدم التقليل من سنوات الدراسة وفق القوانين الخاصة بنظام عمل الجامعة، وبما يتناسب مع المناهج الدراسية.