حضرموت.. بن ماضي يناقش أوضاع العسكرية الثانية والأمن يعلن ضبط 2600 جريمة في 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، السبت، أن المحافظة وصلت لمرحلة متقدمة من الأمن واليقظة وجاهزية الوحدات العسكرية والأمنية، وستمضي قدمًا للحفاظ على هذا المنجز وتطويره.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت برئاسة محافظ المحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي، لمناقشة أوضاع المنطقة العسكرية الثانية ومستوى جاهزية الوحدات.

وحسب وكالة سبأ، فقد شدد المحافظ على مواصلة الجهود والالتزام بتنفيذ التوجيهات العسكرية لحفظ الامن والاستقرار.. مشيدا بدور منتسبي المنطقة العسكرية الثانية في حفظ الأمن، وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته.

من جانبهما، جدّد قائد المنطقة العسكرية الثانية وأركان حربها حرص القطاعات والوحدات العسكرية على المضي في الدفاع عن حضرموت والوطن ومكتسباته.

على صعيد متصل، أكد التقرير السنوي لوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت الساحل ضبط 2646 جريمة خلال العام المنصرم 2023م.

وحسب التقرير، فإن الجرائم المضبوطة توزعت بين جرائم السرقات، والاعتداء على أملاك الغير، والايذاء العمدي الخفيف، وجرائم المخدرات، والإيذاء العمدي الجسيم، والنصب والاحتيال وغيرها من الجرائم.

وأوضح أن هناك 2214 جريمة غير مضبوطة مازلت اجراءات البحث والتحري جاري من قبل الاجهزة الامنية، حيث سجلت الـ 2214 جريمة مدورة إلى العام 2024م توزعت بين جرائم السرقات، وإيذاء خفيفة وجسيمة، واعتداء على أملاك الغير ، ونصب واحتيال، وغيرها من الجرائم.