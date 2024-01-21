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عدن - ياسمين التهامي - هتصغري 10 سنين..تخلصي من التجاعيد وعلامات التقدم في السن والتصبغات بأفضل منتج طبيعي مضمون

زيت لبان الدكر هو من أفضل وأهم الزيوت الطبيعية والفعال في حل الكثير من المشاكل التي تصيب البشرة، حيث أنه يمكنك استخدامه لشد البشرة والتخلص من البقع والتصبغات، بالإضافة إلى أنه يعيد للبشرة رونقها، ويجعلها تبدو أصغر عن عمرها الحقيقي، لذلك فسوف نقوم بتوضيح طريقة عمل زيت لبان الدكر في البيت، وذلك لكي تضمن أنه يكون الأصلي، وتحصلي منه على نتائج كثيرة ومتعددة.طريقة صنع زيت لبان الدكر

يحتوي زيت لبان الدكر على الكثير من الفوائد الطبيعية والهامة، والتي تساعد في جعل البشرة صحية ونضرة للغاية، وسوف نقوم بتوضيح مكونات زيت لبان الدكر الطبيعي في المنزل، وهي كالتالي:50 جرام من لبان الدكر.

250 مل زيت جوز الهند.

قنينة واحدة نظيفة ومعقمةطريقة تحضير زيت لبان الدكر

نقوم بسحق لبان الدكر عن طريق استخدام هون أو مطحنة كهربائية، وذلك حتى يصبح ناعم للغاية.

ضع المسحوق في قنينة زجاجية، وقم بسكب الزيت المختار والذي تفضله.

اغلق القنينة جيداً وقم برجها بقوة ولمدة لا تزيد عن دقيقة.

اترك القنينة في مكان دافئ ومشمس، واتركه لمدة أسبوعين، ولابد أن تتذكر أن تقوم برجها يومياً.

وبعد أن يمر أسبوعين، قم بتصفية الزيت باستخدام قطعة من القماش النظيفة، أو المصفاة الناعمة، وتخلص من كافة الشوائب الزائة.

احفظ الزيت في قنينة زجاجية ولابد أن تكون مظلمة، وقم باستخدامه يومياً.طريقة استخدام زيت لبان الدكر

لكي تحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة، قم بوضع 6 قطرات من زيت لبان الدكر، في 28 جرام من أي زيت يكون متوافر ويجب ألا يكون له رائحة، واخلطهم جيدا، وضعه مرة واحدة في اليوم.

ولعلاج ندوب حب الشباب والبقع الداكنة: ضع 3 قطرات من زيت الليمون و 3 قطرات من زيت اللافندر، و 3 قطرات من زيت لبان الدكر، واخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.