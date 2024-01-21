شكرا لقرائتكم خبر عن لم يتبقى سوى أيام قليلة .. هذا هو أول أيام شهر رمضان المبارك بالتاريخ الميلادي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يتبقى سوى أيام قليلة .. هذا هو أول أيام شهر رمضان المبارك بالتاريخ الميلادي؟