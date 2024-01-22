"الغرب يتخذ قرارات بمعلومات محدودة".. الغارديان: اليمن ساحر ومعقد ويساء فهمه كثيراً

المنامة - ياسر ابراهيم - يتخذ الدبلوماسيون الغربيون قراراتهم حول اليمن اليوم، بعد سنوات من الانقطاع عن مناظر البلاد وعبقها وسحرها، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان The Guardian البريطانية. ووصف اليمن بأنه "بلد ساحر ومعقد ويساء فهمه كثيراً".



وأشار التقرير الذي كتبه الصحافي أوليفر هولمز – ترجمة "يمن شباب نت" – "أنه بعد سنوات من العزلة الذاتية عن اليمن، أصبحت المعركة التي يخوضها الغرب مبنية على معلومات محدودة ـ بل وعلى قدر أقل من الفهم".



وقال التقرير بأن المملكة المتحدة تنخرط حالياً بشكل مباشر في قتال في اليمن، حيث تقصف المسلحين الحوثيين كجزء من حملة تقودها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن لدى لندن وواشنطن معلومات محدودة حول ما يحدث على الأرض في اليمن، كما ليس لديهما فهم عميق لبلد معقد.



وبحسب الصحيفة، ظل الدبلوماسيون الغربيون، المحتجزون في سفاراتهم وتحت بروتوكولات أمنية صارمة، معزولين لسنوات عن تجربة الأعداد الصغيرة نسبياً من الزوار إلى شوارع صنعاء المرصوفة بالحجارة.



وحتى السياح كانوا في كثير من الأحيان قادرين على السفر بحرية أكبر. على الرغم من أن السياحة الجماعية لم تنطلق أبدًا في اليمن، إلا أن عددًا قليلاً من وكالات السياحة عرضت مغامرات خارج المسار إلى جبال حراز الخضراء، المشهورة بالقرى الحجرية المحصنة على طراز القلعة التي تتشبث وتندمج مع الجرف، وتحيط بها أراضي مزروعة ببن موكا.



لفترة من الوقت، اشتهر اليمن في مدونات السفر بـ "سياحة الاختطاف"، حيث تقوم القبائل المحلية باختطاف مجموعة من المتنزهين أو راكبي الدراجات وتطالب بفدية لهم، بشرط أن تقوم الحكومة المركزية ببناء مدرسة جديدة، أو إصلاح طريق متهالك. لكن قصص ضيافة القبائل، بما في ذلك استضافة الولائم "لضيوفهم"، تعني أن بعض السائحين الجريئين بشكل خاص يغامرون عمداً بالدخول إلى التلال على أمل أن يتم اختطافهم.



وفي الوقت نفسه، كانت صنعاء ملاذاً سرياً للطلاب العرب، الذين سافروا من مراكز الدراسة الأكثر شهرة في القاهرة وعمان (ودمشق قبل الحرب الأهلية عام 2012) بحثاً عن ثقافة ولغة أقل تأثراً بالغرب. وعلى طرف الجزيرة العربية ــ حيث يعتقد أن اللغة العربية ظهرت لأول مرة ــ كانت اليمن معزولة جغرافيا، ولا تزال اللغة المستخدمة هناك كلاسيكية إلى حد مذهل. وسيكون المعادل في الغرب كما لو كان هناك جزء من جنوب أوروبا بقي فيه شكل من أشكال اللاتينية على قيد الحياة.



سافر "تيم ماكينتوش سميث"، -وهو مستعرب بريطاني، إلى صنعاء القديمة في الثمانينيات عندما كان في العشرينات من عمره، وكان مفتونًا جدًا لدرجة أنه بقي هناك، وكان يتم رؤيته أحيانًا بملابسه اليمنية الكاملة.



لفترة من الوقت، تمكن بعض المراسلين الدوليين المستقلين من العيش والعمل في البلاد، وغالبًا ما كانوا يعملون لدى محررين يمنيين يديرون مواقع إخبارية باللغة الإنجليزية، مثل يمن تايمز ويمن أوبزرفر.



ما أثار إحباط اليمنيين هو أن بلادهم كانت تُرى بشكل متزايد من خلال عدسة التشدد، وبأنها دولة تقف دائمًا على حافة أن تصبح "أفغانستان التالية".



خلال أوائل عام 2010، كان الدبلوماسيون والملحقون العسكريون البريطانيون يغامرون بالخروج من مجمعاتهم لعقد اجتماعات مع شخصيات عامة يمنية، والتي كانت ستعقد في غرف معيشة مزخرفة حيث يجلس الضيوف على الأرائك لساعات وهم يدردشون ويمضغون أوراق القات، وهو مخدر خفيف ذو قوة عالية في مكان ما بين القهوة والكوكايين. ولكن بعد أن حظرت المملكة المتحدة القات في عام 2014، اضطر الدبلوماسيون البريطانيون إلى التخلي عن جلسات التخزين، مما زاد من عزلة أنفسهم عن الحياة اليمنية.



ومع تركيز الغرب على تنظيم القاعدة، لم يولِ الغرب اهتماماً كبيراً لتمرد الحوثيين الشيعة المتشددين الذي كان مستعراً في شمال اليمن. وبعد مرور عام على احتلال الحوثيين لصنعاء، قامت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بإخلاء سفارتيهما، تاركتين نفسيهما أكثر عزلة. كما أجبرت الحرب الأهلية العديد من الصحفيين والأكاديميين اليمنيين على المغادرة. ولم يعد الدبلوماسيون الغربيون. وقد أُغلقت مدارس اللغة العربية، واختفت السياحة إلى حد كبير.



أطلق الرومان على اليمن اسم "الجزيرة العربية السعيدة"، بسبب إمداداتها الغنية من المر واللبان، بينما يدعي اليمنيون أن ملكة سبأ المذكورة في الكتاب المقدس كانت في الواقع ملكة سبأ، وهي مملكة قديمة ما قبل الإسلام في المنطقة. ومع ذلك، في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، لا تزال اليمن دولة تتصدر عناوين الأخبار، والتي نادراً ما تكون إيجابية.



يفضل اليمنيون أن يعرف الناس بلدهم بسبب ثقافة الضيافة، وتاريخها القديم وهندستها المعمارية، وطعامها (مثل مرق لحم الضأن، الفحسة، المغطاة بالحلبة والمطبوخة في وعاء حجري على لهب غاز يصل ارتفاعه إلى قدم)، أو على الأقل بسبب ذوقه الرفيع.



بعد هجمات الحوثيين على خطوط الشحن، تقصف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اليمن بقوة جديدة ولكن برؤية أقل أو معلومات على الأرض حول ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، أو ما هو على المحك من العنف. يتخذ الدبلوماسيون الغربيون قراراتهم بعد سنوات من الانقطاع عن مناظر اليمن وعبقه وسحره.