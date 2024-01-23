شكرا لبحثكم عن خبر تواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الوطني الأول للبن في عدن برعاية ماسية من "كاك بنك" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات المعرض الوطني الاول للبن في عدن الذي سيقام في الـ 27 من شهر يناير الجاري ويستمر لمدة 3 ايام (27، 28، 29 بناير 2024) برعاية ماسية من بنك التسليف والتعاون الزراعي "كاك بنك".

وأوضحت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية أن فكرة المعرض تأتي من منطلق إحياء العمل الزراعي في اليمن، كأحد أهم الموارد التي يقوم عليها اقتصاد البلد منذ القدم، ولأن البن هو الأداة الزراعية التي اشتهرت بها اليمن ليحقق بذلك شهرة عالمية انعكست آثاره على الهوية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

كما اوضحت الوزارة ان انعقاد المعرض يأتي في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للبن، واستشعارا للمسؤلية في إحياء هذا الحدث، وتصويب أنظار العالم والمجتمع المحلي نحو اعطاء هذا المنتج اليمني الأصيل كامل الاهتمام الذي يستحقه باعتبار اليمن مهده الأول، وإظهار الأهمية الاقتصادية الكبيرة لزراعة وصناعة البن للبلد وللفرد، واستعادة اعتباره ومكانته محليا واقليميا وعالميا.

ويعد المعرض الوطني الأول للبن في عدن، مهرجانا ثقافيا توعويا ينمي الهوية الوطنية ويعزز ثقافة البن لدى المجتمع، ويسعى للفت الانظار نحو أهمية تطوير صناعة هذا المنتج الوطني وتسويقه على المستوى المحلي والعالمي كما يشجع على خلق التفاعل بين المزارعين والحضور للتعريف بزراعة شجرة البن وطرق تحضيرها.

وبحسب الإحصاءات الرسمية يعد"كاك بنك" البنك الحكومي الأول والرائد في تمويل المشاريع الزراعية والتنمية المستدامة بشكل عام ومشاريع البن بشكل خاص.

وحسب رؤية بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" فهو يتطلع لزيادة المشاريع التنموية الزراعية بشكل عام وتركيز اهتمامه على زراعة البن بشكل خاص، بالإضافة لحنه جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة او المستثمرين او المانحين الأجانب لتكثيف الجهود وزيادة الدعم لمشاريع البن في اليمن كونها ثروة وطنية هامة تلعب دورا بارزا في الاقتصاد الوطني.