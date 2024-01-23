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طفل ذكي يحرج الأمير الوليد بن طلال بسؤال تصعب إجابته .. لن تصدق ما هو السؤال؟؟

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عدن - ياسمين التهامي - طفل ذكي يحرج الأمير الوليد بن طلال بسؤال تصعب إجابته .. لن تصدق ما هو السؤال؟؟

الثلاثاء 23 يناير 2024 الساعة 12:09

وثق مقطع فيديو دخول طفل في تحدي مع الأمير الوليد بن طلال.

 

وأظهر الفيديو الطفل يوجه سؤالا للأمير الوليد بن طلال قائلا: " حاجة تمشي من دون أرجل، وش هي"، ورد الأمير: " سيارة"، وقال الطفل "لا". وسأل الأمير الطفل: "وش هي"، وأشار الطفل إلى يده قائلا: "حاجة تحطها هنا". وقال الأمير "ساعة؟"، وأجاب الطفل "نعم". وضحك الأمير ومازح الطفل قائلا: "اعطني 100 ريال".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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