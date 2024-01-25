في ظل التصعيد الحوثي.. وزير الدفاع يشدد على رفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الخميس، على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لأي طارئ في ظل تصعيد مليشيا الحوثي في أكثر من جبهة.

جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لرؤساء الهيئات وقادة المناطق العسكرية ومدراء دوائر وزارة الدفاع، وفقا لوكالة سبأ.

ووقف الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز عبر الاتصال المرئي على تطورات الأوضاع الميدانية، وتم خلاله استعراض الموقف العسكري وتقارير موجزة لعمل هيئات ودوائر وزارة الدفاع خلال العام المنصرم 2023.

وأكد الداعري على الدقة والسرعة في تنفيذ المهام الموكلة ميدانيا وإداريا والوفاء لتضحيات شهداء وجرحى القوات المسلحة، وجعل هذا الملف من أولويات العام الجديد 2024.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان على ضرورة دعم القوات المسلحة لاستكمال تحرير البلاد وعودة الاستقرار للمنطقة.

وقال رئيس الأركان، إن "العام الجديد سيكون عام العمل الجاد والمثابرة وتوحيد الصف والجهود للخلاص من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".

وخلال الأيام الماضية صعدت مليشيا الحوثي عملياتها ضد قوات الجيش الوطني في جبهات تعز والجوف ومأرب وشبوة، رغم استمرار الهدنة الأممية.