انهيار قطاع الأعمال.. ضغوط حوثية جديدة على مجموعة هائل سعيد بـ"تعز"

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وثائق حصل عليها "يمن شباب نت" عن تردٍ اقتصادي صعب، تعانيه المنطقة الصناعية في الحوبان بتعز، يشير إلى انهيار شديد في قطاع الأعمال والتوظيف لدى المجموعة الصناعية الأولى في اليمن.

وتظهر إحدى الوثائق، أن الشركة اليمنية للصناعة التابعة لمجموعة هائل سعيد، تعاني وضعا اقتصاديا صعبا، في ظل ضغوطات حوثية شديدة على المجموعة أجبرتها على اتخاذ قرارات ضد مصالح الشركة، التي تحاول جاهدة البقاء.

وحسب الوثائق، فإن الشركة أجبرتها الأوضاع التي تمر بها على الاستغناء عن خدمات 30 موظف، بينما استغلته مليشيا الحوثي لابتزاز الشركة، وإصدار قرار ضد المجموعة يقضي بعدم الاستغناء عن أي عامل.



وتشير وثيقة أخرى إلى أن المجموعة رفضت القرار الحوثي، وتعهدت باستخدام حقها القانوني في اتخاذ إجراءات تخص الشركة ويخدم بقاءها، ملوحة أنها قد تمضي باتجاه مزيد من الاستغناء إن تطلب الأمر ذلك.

وتضم المنطقة الصناعية في الحوبان بتعز مجموعة من مصانع مجموعة هائل سعيد، بالإضافة إلى عدد من مصانع تابعة لمجموعات اقتصادية يمنية أخرى، لكن الآثار الاقتصادية والوضع الاقتصادي الصعب في ظل الجبايات الحوثية وقطع الطرقات وحصار تعز ألحق أضرارا باهظة بالقطاع الخاص، بما فيها منطقة الحوبان.